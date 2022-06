Maturità, che voto hanno preso politici e vip?

Cantanti, giornalisti, atleti e politici. Ecco come è andato l'esame di maturità dei personaggi noti.

Maturità, che voto hanno preso politici?

Personaggi famosi, politici e sportivi sono stati studenti e hanno dovuto affrontare le tanto temute prove dell’esame di maturità.

Alcuni hanno preso ottimi voti, altri meno, alcuni hanno lasciato la scuola e altri non sono riusciti ad ottenere la maturità. Mario Draghi, presidente del Consiglio, al liceo classico Massimiliano Massimo di Roma era molto bravo in latino e matematica, ma non si conosce il voto ottenuto alla maturità. Matteo Salvini, leader della Lega, si è diplomato al liceo classico Manzoni di Milano con 48/60. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si è diplomata in lingue all’ex istituto tecnico professionale Amerigo Vespucci di Roma con 60/60.

Massimo voto anche per l’ex premier Giuseppe Conte, che ha ottenuto 60/60. Luigi Di Maio, ministro degli esteri, ha superato l’esame di maturità con il massimo punteggio, 100/100. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha ottenuto 60/60, mentre Roberto Fico, presidente della Camera ha ottenuto 40/60. Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, si è diplomato con 56/60.

Maturità, che voto hanno preso vip e sportivi?

Chiara Ferragni si è diplomata al liceo classico Daniele Manin di Cremona. Il voto preciso non si conosce, ma era brava a scuola e aveva una media del 7. Il marito, il rapper Fedez, non ha concluso il percorso delle scuole superiori per dedicarsi alla musica, proprio come il collega Emis Killa, che si è fermato prima della maturità. Tiziano Ferro ha ottenuto 55/60, mentre Lorenzo Fragola è uscito con 85/100.

L’attore romano Edoardo Leo si è diplomato con 37, quando il minimo era 36 e il massimo 60, ma ha saputo rifarsi con la laurea, dove ha ottenuto la lode. Cristina Parodi ha ottenuto il punteggio massimo al liceo classico, con 60/60. Mario Balotelli ha ottenuto il voto minimo, ovvero 60 su 100. Tania Cagnotto ha ottenuto 67/100, Gregorio Paltrinieri 80/100 e Gianluigi Donnarumma 70/100. Aldo Montano ha ottenuto 54/60.