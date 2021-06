Maturità, i ragazzi romani: più facile, ma guardano il pregresso

Roma, 16 giu. (askanews) – “Adrenalina tantissima e tanta voglia di dimostrare quello che valgo e un po’ di paura”.

La classica paura prima dell’esame anche se poi per molti è stato più più facile del previsto. La seconda Maturità con il Covid-19, con solo il maxi-orale, è stata “promossa” dai ragazzi del Liceo Classico Augusto di Roma, in zona San Giovanni. Mascherina, distanziamento, solo un accompagnatore consentito.

“L’orale secondo me ci dà la possibilità di dimostrare le capacità acquisite in questi anni e per quanto riguarda mascherine e distanziamento un po’ ormai ci siamo abituati”.

Un esame più facile per molti ma non di serie B dopo l’anno difficilissimo, in parte da casa.

“È andata molto bene, i professori sono stati tranquillissimi non hanno voluto mettere in difficoltà nessuno, due parti su quattro sono fatte da noi quindi è stato semplice e veloce”.

“Non è un esame di serie B ma ci sono delle facilitazioni rispetto alla prima e alla seconda prova anche se i collegamenti li devi fare, a sorpresa a me è uscito un testo in greco in lingua che non avevo preparato, ma basta sapere il minimo indispensabile”.

“Per noi è anche un vantaggio ma sappiamo che considerano anche il nostro pregresso, non solo quello fatto quest’anno e nel maxi orale”.

Emozione per chi ci è passato tempo fa e aspetta fuori i figli. “È stato emozionante a 40 anni di distanza si torna ragazzi, ieri sera sono stato sveglio mentre ripeteva”.

“È stato un anno mezzo particolare per loro, con più paure, solitudine, però poi le vedi, ora si sciolgono in attesa delle università, sperando che si ritorni a una vita migliore”.