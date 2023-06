Maturità: Remix 2023 è una canzone del prof Alex Fusaro per tutti gli studenti in vista dell'esame di Stato.

Maturità: Remix 2023 è una canzone del prof Alex Fusaro. Un inno degli esami di Stato che ha superato le 8 milioni di visualizzazioni e ha coinvolto i suoi studenti e i colleghi insegnanti.

Maturità: Remix 2023: l’inno degli esami del prof Alex Fusaro

“Maturità! Maturità… cos’ho fatto io di male? Vorrei solo un po’ di mare” sono le parole del ritornello che sta accompagnando i maturandi ai tanto temuti esami di Stato, che inizieranno mercoledì 21 giugno. Si tratta di una canzone del prof Alex Fusaro, creata per tranquillizzare gli studenti che stanno preparando l’esame. Una canzone che ha già superato le 8 milioni di visualizzazioni nelle precedenti edizioni, con condivisioni da parte degli studenti di tutta Italia. I protagonisti del videoclip di quest’anno sono un gruppo di sei amici realmente maturandi che, insieme ad alcuni compagni di scuola, affronteranno le fasi tipiche della maturità. Gli studenti protagonisti sono: Sara Maragno, Chiara Salaro, Tommaso Zanardi, Marco Crocetti, Anna Andreetto ed Enrico Spimpolo. “L’obiettivo è stato quello di creare un’atmosfera positiva con un video coinvolgente e divertente per tutti i ragazzi che vivranno gli esami di stato e che quest’anno prevede il ritorno della seconda prova scritta proveniente dal Ministero” ha spiegato Alex Fusaro, prof di musica presso l’istituto Medici, scuola superiore della provincia di Verona.

Il prof ha remixato questo conto alla rovescia, in chiave dance elettronica, con sonorità tipiche delle discoteche. Il videoclip mostra la vita scolastica ed è diretto e montato da James D. Dawson, videomaker che ha già collaborato con il prof Fusaro. Le immagini sono state girate presso l’Istituto Medici di Legnago, dove Fusaro è docente di ruolo dal 2017. Hanno partecipato anche altri colleghi, ovvero Gianluca Grella, Laura Nicotra, Fabio Maisto, Silvia Nicolini, Fausto Berardelli, Elena Carmagnani e Paola Andreoni.

L’iniziativa del prof Fusaro per coinvolgere gli studenti

“Coinvolgere gli studenti in iniziative artistiche che li vede protagonisti è un valore in cui credo. Scoprire tra le classi talenti di canto, ballo o recitazione mi entusiasma molto perché si arriva a realizzare progetti e iniziative di alta qualità che li rende consapevoli del loro potenziale” ha dichiarato il prof Fusaro. Lo stile moderno e divertente della canzone serve anche ad incoraggiare gli studenti a vivere al meglio questo intenso momento della propria vita. In occasione dell’ultimo giorno di scuola, sabato 10 giugno, Alex Fusaro presenterà un evento al Teatro Camploy di Verona, con l’Associazione di Promozione Sociale Vox Generation, di cui è presidente e in cui si esibiranno i migliori studenti cantanti delle scuole superiori di Verona e Provincia. Il progetto del prof proseguirà durante l’estate, con la partecipazione all’evento Beach&Love di Salvatore Russo, il 14 luglio a Milano Marittima. Verrà anche registrato il videoclip del nuovo singolo di Fusaro, TikTok, una canzone dedicata al social più amato dalle nuove generazioni.