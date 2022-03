Maurer (Cicr): discusso con Mosca su necessità protezione civili

Roma, 24 mar. (askanews) – Peter Maurer, il presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, ha dicusso con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov della necessità di proteggere i civili durante l’operazione militare di Mosca in Ucraina. “Abbiamo certamente discusso anche il diritto internazionale umanitario e le disposizioni delle convenzioni di Ginevra riguardo a ciò che chiamiamo la condotta delle ostilità in cui si prevede che le popolazioni civili devono essere protette”.

“Abbiamo una linea del fronte particolarmente impegnativa in questo momento in Ucraina – ha spiegato in una conferenza congiunta con Lavrov – nel senso che le popolazioni sono esposte alle operazioni militari nelle aree urbane sono esposte e intrappolate tra le linee del fronte”.