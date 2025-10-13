Mauritius, Royal Palm compie 40 anni: manteniamo l'anima dell'isola

Milano, 13 ott. (askanews) – È uno dei più importanti resort di Mauritius e porta avanti un’idea di lusso legata alle esperienze e all’attenzione all’identità del luogo che lo ospita. Il Royal Palm Beachcomber compie 40 anni e festeggia il proprio anniversario guardando a quanto fatto, ma soprattutto a quanto ancora da fare.

“Una cosa importante – ha detto ha askanews l’hotel manager Diego Guerreschi – e continuare a preservare l’anima del Royal Palm che è fondata sull’eleganza, la discrezione e un senso del servizio profondamente umano.

Un’altra cosa è promuovere l’eccellenza culinaria, continuando a collaborare con chef d’eccezione e valorizzando i prodotti locali. Un’altra cosa essenziale per noi è proseguire il nostro impegno ambientale attraverso iniziative concrete volte a ridurre il nostro impatto ecologico”.

L’idea è quella di offrire serviti turistici di alto livello, che rispondono alla domanda dei viaggiatori di oggi, valorizzando, oltre al fatto di avere solo suite e una famosa e apprezzata Spa, anche il senso culturale dell’isola di Mauritius. “Abbiamo la fortuna di avere qui a Mauritius un melting pot di molte culture e nazionalità – ha aggiunto il manager – abbiamo gente che viene dall’Africa, dall’India, all’Asia, c’è questo intreccio che rinforza la bellezza dell’isola”.

Per festeggiare i 40 anni il resort della Beachcomber ha organizzato una serie di eventi su tutta una settimana, che prevedono cocktail al tramonto e concerti, ma soprattutto esperienze culinarie. “Il grande appuntamento della settimana – ha concluso Diego Guerreschi – sarà la serata del venerdì 17 ottobre. Una cena eccezionale a 10 mani che riunirà gli attuali chef del Royal Palm, e poi ci saranno anche altri tre chef emblematici della casa, tra loro anche Richard Ekkebus, che è chef del ristorante Amber a The Landmark Mandarin Oriental di Hong Kong, tre stelle Michelin, che è stato qui chef a Royal Palm per sette anni”.

A Ekkebus si affiancheranno altri chef importanti e i festeggiamenti prevedono pure sfilate di moda, spettacoli indiani e giochi di luce con i droni.