Maurizia Paradiso chiusa in bagno con 30 gradi: il compleanno troppo bollente della star

Maurizia Paradiso bloccata nella toilette con 30° di temperatura durante i festeggiamenti del suo 66°compleanno: il racconto della showgirl

Il 66° compleanno di Maurizia Paradiso al club Il Tempio di Saludecio è stato senza dubbio il più “caliente” della sua vita. La popolare conduttrice televisiva è infatti rimasta bloccata nel piccolo bagno dell’hotel a Morciano, “con un caldo infernale” che superava i trenta gradi.

Per poco ha peraltro evitato un attacco di panico, se non fosse stato per le grida di aiuto udite da alcuni passanti che hanno subito dato l’allarme. Nel giro di poco tempo sono così giunte sul posto le Forze dell’Ordine che hanno soccorso la sfortunata festeggiata.

Maurizia Paradiso: la claustrofobica disavventura

“Mi sono fatta prendere dal panico. Soffro di claustrofobia”, ha raccontato l’ex attrice hard. La stessa ha poi ricordato di essere già rimasta chiusa un’altra volta nel bagno di un DC-9 e di aver avuto un’esperienza simile anche nell’ascensore di un albergo a Bellinzona.

Maurizia Paradiso è peraltro invalida civile e qualche anno fa ha combattuto contro la leucemia.

Maurizia Paradiso.

In ospedale.

Con la leucemia.

Qui mentre imita Patty Pravo. #leiene pic.twitter.com/VWzvYXA3NY — GraceSomehow (@LaSambruna) April 23, 2015

Non perdendo la sua vena ironica neppure in quest’occasione, la trans fra le più celebri del mondo dello spettacolo ha ripercorso i dettagli della vicenda.

“Era da poco uscito dalla stanza il mio assistente Andrea. A quel punto mi sono diretta in bagno, dove mi ha seguita il mio inseparabile maltesino bianco Camillo”.

Quando poi è arrivato il momento di uscire, la star ha scoperta che la porta del bagno non si apriva più. “È iniziato un quarto d’ora di spavento, ma per fortuna il bagno aveva una finestrella in alto. Ho preso lo sgabello e ho incominciato a gridare chiedendo aiuto. Sembravo Mariangela Melato in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto“, ha racconta infine la Paradiso.