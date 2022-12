Maurizio Battista, la figlia non vuole vederlo: "Vendo la sua cameretta"

Maurizio Battista si è sfogato via social perché da settimane non vedrebbe sua figlia Anna.

Maurizio Battista si è sfogato via social perché sua figlia Anna, di circa 6 anni, non vorrebbe vederlo.

Maurizio Battista: lo sfogo per la figlia

Maurizio Battista ha realizzato una serie di stories via social dove si è sfogato perché sua figlia Anna, nata dall’amore naufragato per Alessandra Moretti, non vorrebbe vederlo. Il comico ha anche affermato che sarebbe quindi disposto a regalare la cemeretta della bambina che, a suo dire, non verrebbe a trovarlo da settimane.

“Gli sviluppi mi costringono con piacere verso qualcuno .. a regalare la cameretta della signorina Anna, visto che non può venire perché gli manca la mamma”, ha affermato nelle sue stories, e ancora: “Se qualcuno ha il piacere, la voglia, mi scriva…

cerchiamo di organizzarci. non voglio niente. Vi regalo la cameretta. E’ stata una mia scelta, un mio piacere, un mio fallimento. L’ennesimo fallimento. Però magari qualche altro bambino o bambina se la possono godere. E’ il regalo della befana di zio Maurizio”.

La separazione

Dopo la travagliata separazione da Alessandra Moretti Battista si è più volte lamentato pubblicamente perché, a suo dire, la donna avrebbe allontanato da lui la loro bambina.

“Devo chiedere l’elemosina per veder due giorni mia figlia? Sono due settimane che non la vedo. Dovremmo tenerla una settimana a testa, forse una settimana è troppo, ma dico due giorni, uno chiedo troppo, quando la vedo”, ha tuonato il comico.