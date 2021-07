Maurizio Costanzo contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi: “Un po’ di rispetto!”

Maurizio Costanzo ha scagliato una frecciatina contro Pier Silvio Berlusconi, che ha dimenticato di nominarlo alla presentazione dei palinsesti.

Maurizio Costanzo contro Mediaset

L’ultima presentazione dei palinsesti da parte dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi non ha fatto piacere a Maurizio Costanzo, che ha risposto piccato contro l’ad.

Probabilmente senza volerlo Pier Silvio Berlusconi ha infatti dimenticato di citare il famoso programma del conduttore, il Maurizio Costanzo Show, mentre presentava i nuovi palinsesti tv. Maurizio Costanzo ha commentato l’episodio tuonando: “Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno del Maurizio Costanzo show“. Il conduttore ha anche aggiunto che che “un po’ di anni fa” a Mediaset “furono cinque le persone a essere chiamate: Mike Bongiorno, Corrado, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e io.

Sono l’unico vivente, un po’ di rispetto, no?”.

Pier Silvio Berlusconi replicherà alle parole di Maurizio Costanzo? A quanto pare il celebre conduttore marito di Maria De Filippi non ha preso affatto bene la questione e la sua è stata una frecciatina in piena regola.

Maurizio Costanzo: il ricordo di Raffaella Carrà

Nelle ultime ore Maurizio Costanzo – così come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo – ha ricordato Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021 a causa di un tumore.

“Sono sconvolto e non me l’aspettavo. Per me è stata una notizia inaspettata. Io purtroppo non sapevo nemmeno che era malata. Non sapevo assolutamente nulla e sono molto sorpreso”, ha affermato conduttore, e ancora: “Ci mancherà un pezzo di storia del varietà e della televisione”.

Maurizio Costanzo: i futuri progetti tv

Per quanto riguarda i prossimi impegni televisivi Maurizio Costanzo si è detto intenzionato a portare l’allenatore della Roma nel suo famoso programma tv, il Maurizio Costanzo Show, nella prossima edizione: “Vorrei cominciare con un’intervista all’allenatore della Roma Mourinho. Vent’anni fa intervistai Capello, le tradizioni si rispettano”, ha dichiarato. Oltre agli impegni su Canale 5 Costanzo sarà impegnato da fine agosto su Rai3 con Pino Stabioli nel programma Io li conoscevo bene, spazio dedicato ad alcuni personaggi che hanno scritto la storia dello spettacolo italiano: “Persone che ho conosciuto e intervistato più volte, con cui ho avuto un rapporto speciale: al momento sono quattro serate monografiche dedicate a Carmelo Bene, Marcello Mastroianni, Enrico Vaime, e Paolo Villaggio”, ha dichiarato il conduttore.