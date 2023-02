Maurizio Costanzo è morto: aveva 84 anni

Maurizio Costanzo, giornalista, autore, sceneggiatore e conduttore tv, è morto a Roma all’età di 84 anni.

A comunicare la triste notizia il suo ufficio stampa.

Maurizio Costanzo era nato a Roma il 28 agosto 1938 e ha firmato decine di programmi televisivi, radiofonici e commedie teatrali.

Ha ottenuto una grande popolarità nel 1976, conducendo il talk show Bontà loro in Rai. Tutti lo hanno conosciuto e amato per il suo Maurizio Costanzo Show, in onda su Mediaset dal 1982. Tra i suoi programmi più famosi e apprezzati anche Buona Domenica. Ha scritto anche tanti libri, tra cui Chi mi credo di essere, E che sarà mai, La strategia della Tartaruga, Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi, Vi racconto l’Isis e Smemorabilia.

Catalogo sentimentale degli oggetti perduti. Nel 1995 ha sposato Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo: un gigante della televisione italiana

Maurizio Costanzo è stato per molti anni l’autore e conduttore più importante della televisione italiana, un vero gigante. Il suo Maurizio Costanzo Show è stato il salotto mediatico per eccellenza, molto amato ma anche temuto dai personaggi dello spettacolo e della politica. Dopo il liceo aveva deciso di abbandonare gli studi per diventare giornalista.

La sua carriera è iniziata nel 1956 come cronista di Paese Sera, per poi passare al Corriere Mercantile di Genova e nel 1960 diventare caporedattore di Grazia. Il suo debutto radiofonico risale al 1963 come autore del programma Canzoni e Nuvole, condotto da Nunzio Filogamo. Costanzo è stato anche autore musicale e tra i suoi successi troviamo Se Telefonando, di Mina, scritta insieme al commediografo Ghigo De Chiara e ad Ennio Morricone.

Nel 1970 ha condotto il programma radiofonico Buon Pomeriggio, per poi portare il talk show in televisione, prima con Bontà loro, poi con Acquario, poi con Grand’Italia. Nel 1982 ha lanciato il Maurizio Costanzo Show, un salotto che ha lanciato diversi personaggi dello spettacolo e non solo.

In quel periodo Maurizio Costanzo era impegnato nella lotta contro la mafia, molto amico del giudice Giovanni Falcone, arrivò a bruciare in diretta una maglietta con la scritta “Mafia made in Italy“. Il 14 maggio 1993 una macchina imbottita di tritolo è saltata in aria in via Fauro, a Roma, vicino al Teatro Parioli, mentre Maurizio Costanzo, insieme a Maria De Filippi, stava transitando con la sua auto. Un attentato che fortunatamente rimase senza conseguenze. La sua carriera è andata avanti con Buona Domenica, che ha inaugurato un taglio televisivo molto più leggero. Ha collaborato anche alla prima stesura del Salò di Pasolini e alla sceneggiatura di diversi film di Pupi Avati e di Una giornata particolare di Ettore Scola. Ha anche scoperto un giovanissimo Paolo Villaggio, con cui ha ideato il personaggio di Fracchia. Nel 1978 è stato direttore della Domenica del Corriere e l’anno seguente de L’occhio. Negli ultimi anni aveva collaborato come opinionista con numerosi quotidiani ed emittenti radiofoniche. Dal 1995 al 2009 è stato anche docente alla facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma e nel 2009 l’università IULM di Milano gli ha assegnato una laurea Honoris Causa in giornalismo, editoria e multimedialità. Anche la sua vita sentimentale è stata molto ricca. Dopo tre matrimoni, con Lori Sammartino, Flaminia Morandi, da cui ha avuto due figli, e Marta Flavi, e una lunga convivenza con Simona Izzo, nel 1995 ha sposato Maria De Filippi, con la quale ha adottato il figlio Gabriele nel 2004.