Maurizio Costanzo, Luca Laurenti crolla in diretta a Verissimo: "Per me è come un padre"

Luca Laurenti è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Nel ricordare Maurizio Costanzo è scoppiato in lacrime: "Sono perdite che non si riescono a superare"

Nello studio di Verissimo c’è stato spazio per le emozioni.

Tra gli ospiti d Silvia Toffanin era presente anche Luca Laurenti. Il conduttore e “braccio destro” di Paolo Bonolis, nel ricordare Maurizio Costanzo è scoppiato in lacrime: “Maurizio per me è come un padre”.

Ha poi ripercorso alcune fasi della sua carriera, spiegando a tal proposito quanto fosse stato importante per lui il giornalista.

Maurizio Costanzo, il ricordo di Luca Laurenti nello studio di Verissimo

Il conduttore ha raccontato qual è stato il legame con Maurizio Costanzo: “Ho passato con lui nove anni a Buona Domenica. Per me Maurizio è nella mia cornice familiare, è come un papà”. Ha quindi aggiunto: “Ho perso entrambi i miei genitori, ho perso tutti. Maurizio per me è come un padre. Sono perdite che so che non si riescono a superare, a cui uno non si abitua mai.

Non ci si deve abituare alla perdita delle persone. Si cerca di affrontare l’assenza, ma il dolore rimane”.

“Stanotte non ho quasi dormito”

Infine Laurenti ha riportato in superficie alcuni ricordi personali su Costanzo: “Di Maurizio ricordo i momenti in camerino, i riti prima di andare in onda. La sua grande tenerezza, anche se sul palco sembrava forte.

Stanotte non ho quasi dormito. Mi sono alzato in lacrime perché l’ho sognato: ci abbracciavamo e gli dicevo: Maurizio se penso alla forza, penso a te”.