Maurizio Costanzo si è confessato a Verissimo, dove ha svelato i retroscena sul suo rapporto con la moglie, Maria De Filippi, e su quello con i nipoti.

Maurizio Costanzo: la vita insieme a Maria De Filippi

Dopo 4 matrimoni falliti alle spalle Maurizio Costanzo è convolato a nozze con Maria De Filippi, ben 28 anni fa. Il celebre volto tv ha parlato della sua unione con la conduttrice a Verissimo, svelando che il segreto per far funzionare le cose tra loro sarebbe l’affetto, che lui considererebbe ben più importante dell’amore.

“L’affetto e il rispetto. L’affetto che non è l’amore, è una cosa più seria.

Il rispetto che non è il parlare bene ma il rispettare l’altra persona. Sono orgoglioso di lei, è la testimonianza che ci ho visto giusto”, ha confessato.

Il rapporto con i nipoti

Maurizio Costanzo ha tre figli (uno dei quali è Gabriele Costanzo, adottato insieme a Maria De Filippi) e quattro nipoti. Il conduttore si è definito un nonno atipico e ha dichiarato che vedrebbe i suoi nipoti solamente una volta a settimana in ufficio da lui:

“È bello quando la vita ti consente di fare il nonno.

Tutti i giovedì li vedo in ufficio da me, non perché io abbia dei ricordi ma perché ce li abbiano loro. Lo faccio per costruire ricordi per loro. Non sono un nonno che accompagna allo zoo o allo stadio, per cui li vedo una volta a settimana”, ha confessato.