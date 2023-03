Maurizio Costanzo, l'amico Giorgio Assumma preoccupato per Maria De Filippi

Giorgio Assumma, legale e migliore amico di Maurizio Costanzo, si è detto molto preoccupato per Maria De Filippi. Dopo la morte del conduttore, avrà bisogno dell’affetto di tutti gli amici.

Costanzo: l’amico preoccupato per Maria De Filippi

Intervistato dal settimanale Nuovo, Giorgio Assumma ha parlato della recente morte di Maurizio Costanzo. Legale, nonché migliore amico del conduttore, si è detto molto preoccupato per Maria De Filippi. Ha dichiarato:

“Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.