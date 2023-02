L’eredità che Maurizio Costanzo ha lasciato alla moglie Maria De Filippi e ai tre figli Saverio, Camilla e Gabriele, è un piccolo tesoro di grande valore, accumulato in oltre 60 anni di carriera.

Maurizio Costanzo, l’eredità: dalle ville al mare ai diritti d’autore

L’eredità che Maurizio Costanzo, morto all’età di 84 anni, lascia alla sua famiglia corrisponde ad un piccolo tesoro di grande valore, accumulato in più di 60 anni di carriera. Un tesoro destinato alla moglie Maria De Filippi e ai tre figli, Saverio e Camilla, avuti dalla seconda moglie Flaminia Morandi, e Gabriele, adottato con la conduttrice.

Numeri certi al momento non ce ne sono, ma c’è chi parla di oltre settanta milioni di euro, tra cui appartamenti e ville ma anche proprietà intellettuali. Maurizio Costanzo è stato un meraviglioso paroliere, che ha scritto brani indimenticabili, come Se Telefonando di Mina.

Le proprietà di Maurizio Costanzo

A Roma Maurizio Costanzo possedeva, con la moglie Maria De Filippi, due appartamenti di oltre 150 metri quadri nel quartiere Prati.

Di queste casa il giornalista aveva l’usufrutto, mentre la nuda proprietà è in capo alla conduttrice. Ci sono anche una serie di altre proprietà, in provincia di Grosseto, vicino alle terme di Saturnia, una delle sue mete estive più amate, ed era anche di casa ad Ansedonia, dove trascorreva le vacanze estive. Poco lontano possedeva un’altra casa, in località Poderi, e diversi terreni. La preferita del giornalista era la villa al mare ad Ansedonia, comprata nel 2002.

Lui stesso aveva dichiarato che da quella villa lavorava, ma solo “il pomeriggio, nello studio, su una scrivania che ho messo davanti a una finestra da dove posso vedere il mare e l’Argentario…“.