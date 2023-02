In attesa che a parlare sia Maria De Filippi, che per il momento ancora non si è espressa con alcun comunicato stampa ufficiale (la conduttrice non ha suoi social personali) Marta Flavi ha deciso di rompere il silenzio e di pubblicare un suo personale omaggio a Maurizio Costanzo, il celeberrimo presentatore e giornalsita scomparso ieri all’età di 84 anni.

Poche e semplici parole per esprimere un dolore lancinante che sarà difficile da lasciarsi alle spalle per Marta Flavi, che come la De Filippi è stata in passato legata sentimentalmente a Costanzo. la Flavi e il presentatore, infatti, si erano sposati nel 1989 e sarebbero rimasti insieme appena un anno, prima di divorziare definitivamente nel 1995. A partire dal 1990, infatti, Costanzo già aveva iniziato a frequentare la conduttrice di Amici, con la quale sarebbe convolato a nozze nel 1995.

Il messaggio di Marta Flavi per Costanzo

“Sono sgomenta, buon viaggio Maurizio” ha commentato la Flavi, che in un’intervista al magazine Nuovo di qualche anno fa aveva dichiarato: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Mi ha fatto uno strano effetto”.

