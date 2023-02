Lino Banfi ha dedicato un pensiero a Maurizio Costanzo in occasione dell'allestimento della camera ardente. Ha poi raccontato un aneddoto.

Tra i personaggi che hanno reso omaggio a Maurizio Costanzo in queste ultime ore c’è anche Lino Banfi.

L’attore, reduce dalla fresca scomparsa della moglie Lucia, ha voluto ricordare il giornalista raccontando un piccolo aneddoto: “Il destino è strano” – ha poi osservato l’amato ” nonno d’Italia”: “Starà insieme a mia moglie”, sono state le parole di Lino Banfi.

Maurizio Costanzo, il ricordo di Lino Banfi: “Il destino è strano”

L’attore nell’omaggiare il giornalista ha in qualche modo immaginato che Maurizio Costanzo possa essersene andato con un atto di galanteria verso la moglie, tanto che gli piace pensare che i due saranno ora insieme:

“Come è strano il destino: in questi giorni è morta anche mia moglie, ci sono stati i suoi funerali l’altro ieri e io scherzosamente – sempre per fare il comico, perché in questi casi è la cosa migliore, altrimenti piangiamo sempre tutti – ho detto: ‘Si vede che sono morti quasi contemporaneamente, Maurizio e mia moglie, e Maurizio con la galanteria che lo distingueva avrà detto: ‘Lucia, dopo de te’.

E ha fatto passare prima mia moglie, mentre lui l’ha fatto dopo due giorni. E quindi lo salutiamo, staranno insieme adesso”.

“…e chi l’ha detto?”

Non ultimo Lino Banfi ha raccontato con tono un po’ scherzoso: “In questi giorni gira un video – non ricordo se Mediaset o Rai dove nel ’90 o nel ’91 che ci eravamo inventati uno sketch in cui facevamo finta di essere vecchi.

Lui continuava a dirmi una battuta: ‘Lino tu morirai prima di me perché hai due anni in più di me’. Io avevo risposto: ‘E chi lo ha detto?’ Parlavamo di altri nostri coetanei come Baudo e altri…”