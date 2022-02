Maurizio Costanzo: “Maria De Filippi è la donna con cui morire”

Maurizio Costanzo ha svelato alcuni retroscena della sua storia d'amore con Maria De Filippi.

In collegamento con Che Tempo Che Fa, Maurizio Costanzo ha svelato alcuni retroscena della sua lunga storia d’amore con Maria De Filippi, conosciuta oltre 27 anni fa quando lei desiderava intraprendere la professione di avvocato.

Maurizio Costanzo: la storia d’amore con Maria De Filippi

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno formato insieme una delle coppie più longeve dello show business italiano. Ospite a Che Tempo che Fa – in collegamento insieme a sua moglie – il celebre conduttore ha svelato:

“Stiamo insieme da 27 anni. Dissi che volevo trovare la donna con la quale morire. L’ho trovata”. La conduttrice, sedute al suo fianco, ha commentato: “Questa cosa la dice da quando l’ho conosciuto, porta bene”.

I due hanno adottato insieme un figlio, Gabriele, mentre Maurizio Costanzo era già padre dei figli avuti dal suo precedente matrimonio.

Come si sono conosciuti i due conduttori

In collegamento con il salotto tv, il celebre conduttore ha svelato come lui e Maria De Filippi si siano conosciuti e come ha avuto inizio la loro storia d’amore:

“Io la conobbi a Venezia. Lei voleva fare l’avvocato e mi parve molto intelligente.

Poi la richiamai, la feci venire a Roma e le offrii di venire a lavorare con me, in una società che stavo costituendo”, ha ammesso. Durante la puntata la conduttrice ha preso in giro suo marito afferando che a casa loro “comanderebbe sempre lui”.

“Visto come vengo sgridata?”, ha affermato la famosa conduttrice, mentre Costanzo ha replicato: “Ma da chi? Hai le manie di persecuzione”.