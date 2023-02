Maurizio Costanzo Show, chi erano gli ospiti della prima puntata?

Chi sono stati gli ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo show, andata in onda su Rete 4 il 14 settembre 1982?

Maurizio Costanzo, scomparso all’età di 84 anni venerdì 24 febbraio, ha ospitato una marea di personaggi nel salottino del suo talk show Maurizio Costanzo Show: chi sono stati gli ospiti della prima puntata del programma?

Le origini del format

Per quarant’anni, Maurizio Costanzo ha fatto televisione districandosi tra il ruolo di conduttore e giornalista e quello di autore o sceneggiatore. In oltre quattro decenni, ha scoperto tanti talenti e dato all’Italia molti volti oggi divenuti noti. Nel corso della sua carriera, inoltre, ha fatto più di 50 mila interviste che, nella maggior parte di casi, hanno avuto luogo nel salottino del Maurizio Costanzo Show.

Il programma è stato trasmesso per la prima volta nel 1982: la sigla della trasmissione era Se penso a te, scritta da Franco Bracardi e Gianni Boncompagni.

In un primo momento, la sigla venne eseguita da Paolo Ormi e dalla sua orchestra ma, successivamente, venne registrata a pianoforte nel più famoso arrangiamento di Bracardi.

Chi erano gli ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show?

Il talk show ha debuttato in tv il 14 settembre 1982 su Rete 4. In questa circostanza, i primi ospiti di Costanzo sono stati l’avvocato Nino Marazzita, legale di parte civile nel processo per l’omicidio dello scrittore Pierpaolo Pasolini e rappresentante di Eleonora Moro nel processo sull’omicidio di Aldo Moro.

In studio, poi, vennero accolti anche l’attore Paolo Villaggio, l’attrice Paola Borboni, Federica Moro ed Eva Robin’s.