Maurizio Costanzo Show sospeso per "indisposizione del conduttore": cosa è successo al marito di Maria De Filippi?

Il Maurizio Costanzo Show, in onda il venerdì in seconda serata su Canale 5, è stato momentaneamente sospeso. Alla base della mancata messa in onda c’è una “indisposizione” del conduttore.

Maurizio Costanzo Show sospeso

La seconda puntata del Maurizio Costanzo Show sarebbe dovuta andare in onda venerdì 7 ottobre in seconda serata, subito dopo la fiction Viola come il mare.

Il programma, stando a quanto anticipa in esclusiva TvBlog, è stato momentaneamente sospeso a causa di una “indisposizione” del conduttore. E’ bene sottolineare che il Maurizio Costanzo Show viene registrato il venerdì pomeriggio presso il Teatro Parioli di Roma e gli ospiti sono stati tutti avvisati per tempo.

Maurizio Costanzo è indisposto

Su TvBlog si legge:

“Salta la puntata del Maurizio Costanzo Show. La sospensione arriva a causa di una indisposizione di Maurizio Costanzo ed è stata comunicata ai diretti interessati a poche ore dalla registrazione dell’appuntamento prevista per il pomeriggio di venerdì, poche ore prima della messa in onda”.

Maurizio Costanzo è indisposto, ma non sappiamo bene cosa gli sia successo. Molto probabilmente, non si tratta di nulla di grave, magari un semplice acciacco legato all’età.

Gli ospiti del Maurizio Costanzo Show tornernanno?

La seconda puntata del Maurizio Costanzo Show avrebbe dovuto vedere come ospiti: l’imprenditore ed editore di La7 Urbano Cairo, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi, Patty Pravo e Sonia Bruganelli. Al momento, non si sa se questi personaggi verranno riaccolti in studio nelle prossime puntate.

Cosa andrà in onda al posto del Maurizio Costanzo Show? Molto probabilmente, un film.