Mauro Coruzzi alias Platinette ha avuto un malore: le parole del suo agente

Mauro Coruzzi alias Platinette ha accusato un malore martedì 14 marzo. A rompere il silenzio tre giorni più tardi è stato il suo agente.

Mauro Coruzzi: il malore

Mauro Coruzzi, il celebre volto televisivo noto a tutti come Platinette, è stato colto da un ictus ischemico lo scorso martedì 14 marzo. Il suo agente ha fatto sapere che i soccorsi sarebbero stati fortunatamente tempestivi e che al momento il suo assistito sarebbe in condizioni stabili ma tenuto sotto osservazione. La notizia al momento non è stata confermata dallo stesso Coruzzi e non è dato sapere se sia attualmente ricoverato.

“Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“, ha dichiarato l’agente.

Alcuni giorni fa l’opinionista aveva rilasciato una commovente intervista sul conto di Maurizio Costanzo e aveva svelato perché avesse deciso di non partecipare ai suoi funerali. Coruzzi ha lavorato per anni nello studio tv del Maurizio Costanzo Show e sarebbe stato lo stesso Costanzo a suggerirgli di non indossare più i panni di Platinette.

“Parlare di sé mi sembrava inopportuno, oltre che irrispettoso nei suoi confronti. I lutti vanno osservati anche rispettando i tempi di elaborazione, meglio rimanere in silenzio finché non li si supera. Ognuno deve superarlo a suo modo. Costanzo non va ricordato perché si deve riempire un programma per prendere qualche punto di share in più. Va studiato come fenomeno di comunicazione, come quando Eco scrisse nel ’61 la fenomenologia di Mike Bongiorno. Non c’è altro modo”, aveva affermato.