Mauro Coruzzi ricorda Maurizio Costanzo: "Ecco perché non sono andato al funerale"

Mauro Coruzzi ha svelato i motivi per cui ha deciso di non partecipare ai funerali del conduttore Maurizio Costanzo.

Mauro Coruzzi: il ricordo di Maurizio Costanzo

Mauro Coruzzi è stato spesso ospite del salotto tv del Maurizio Costanzo Show e sarebbe stato proprio il celebre conduttore tv a consigliargli di abbandonare i panni di Platinette per essere solamente sé stesso. Nonostante il rapporto professionale li abbia legati per anni, Coruzzi ha deciso di non partecipare ai funerali del celebre conduttore e lui stesso ha svelato perché.

“Al presenzialismo televisivo ho detto di no. Parlare di sé mi sembrava inopportuno, oltre che irrispettoso nei suoi confronti. I lutti vanno osservati anche rispettando i tempi di elaborazione, meglio rimanere in silenzio finché non li si supera. Ognuno deve superarlo a suo modo. Costanzo non va ricordato perché si deve riempire un programma per prendere qualche punto di share in più”, ha dichiarato Coruzzi, che ha anche svelato di aver appreso della scomparsa del celebre conduttore mentre stava facendo rispondendo ad alcune domande di una giornalista per via telefonica.

“L’ho saputo per caso, da una giornalista che mi ha chiamato al telefono. Sono rimasto stordito per tutto il giorno. Ho acceso la tv e ho sentito conduttrici che si facevano auto-promozione, parlando di Costanzo. Sono rimasto basito con la consapevolezza che queste persone, non sapevano cosa stessero dicendo”, ha affermato.