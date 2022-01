Mauro Icardi chiude il gossip: “Tutti sapete quanto amo Wanda Nara”

Icardi e Wanda Nara il gossip è davvero finito? L'attaccante argentino rilascia un'ultima intervista: "Sono stati giorni tristi, ma abbiamo risolto tutto"

Icardi e Wanda Nara il gossip è davvero finito? L’attaccante argentino rilascia un’ultima intervista: “Sono stati giorni tristi, ma abbiamo risolto tutto”.

Mauro Icardi, l’intervista che pone fine al gossip: cosa è successo in questi mesi

“Sono stati mesi difficili” dice Mauro Icardi nella sua intervista rilasciata a ‘Paramount +’, riferendosi alla ormai nota vicenda del tradimento dello stesso attaccante argentino alla moglie Wanda Nara.

Tra i due ci sono stati diversi tiri e molla nelle ultime settimane, ma secondo il bomber del Paris Saint-Germain ormai sarebbe tutto rientrato.

Mauro Icardi, l’intervista che pone fine al gossip: le parole d’amore per Wanda

Icardi si racconta nell’intervista senza peli sulla lingua e ammette fino in fondo le sue colpe: “Ho fatto un errore e siamo riusciti a risolverlo, ne abbiamo potuto parlare.

Questa sarà l’ultima volta che ne parleremo. L’amore che ho per lei è noto a tutti. Mi sono sposato giovanissimo ed è stato per tutta la vita, sono molto all’antica. Tutto quello che è successo questo mese l’abbiamo risolto insieme. Si è già parlato di tutto, non parliamone più.”

Mauro Icardi, l’intervista che pone fine al gossip: il licenziamento

Notizia di solo qualche giorno fa il licenziamento, attuato dal numero 9, ai danni del bodyguard della moglie-agente di Icardi, tale Agustin Longueira, reo di essersi avvicinato un po’ troppo a Wanda.

Icardi non ha preso bene alcune dichiarazioni piccanti rilasciate da Longueira sui suoi profili social. Che la situazione si sia in qualche modo ribaltata?