Mauro Icardi e Wanda Nara verso il divorzio? Lui smentisce

Mauro Icardi ha smentito le indiscrezioni in merito al suo presunto e imminente divorzio con Wanda Nara.

In queste ore sui social sono emersi alcuni file audio attribuiti a Wanda Nara e in cui si sente la stessa showgirl ammettere di essere in procinto di divorziare. Mauro Icardi ha voluto smentire via social la questione.

Mauro Icardi smentisce le voci sul divorzio

“Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulla mia vita o chi ci crede”, ha scritto Mauro Icardi nelle sue stories taggando sua moglie, Wanda Nara, e mettendo definitivamente a tacere le voci che vorrebbero i due in procinto di divorziare. Le indiscrezioni a riguardo erano diventate sempre più insistenti nelle ultime ore, quando il programma LAM aveva condiviso alcuni file audio attribuiti proprio alla moglie e manager del calciatore.

“Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro.

Sto organizzando il divorzio al momento (…) Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”, si sentiva dire dalla voce di Wanda Nara nel messaggio.

La crisi

Alcuni mesi fa i due avevano vissuto una profonda e terribile crisi – poi rientrata – quando lei aveva scoperto sul telefono del marito alcuni messaggi da lui scambiati con la modella Eugenia Suarez.

A sorpresa Wanda Nara aveva deciso di perdonare Icardi.