Mauro Icardi, la dedica a Wanda Nara: “Il mio regalo di Natale”

Mauro Icardi ha fatto una romantica dedica a sua moglie Wanda Nara in occasione del Natale.

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere tornato il sereno: in occasione delle feste Natalizie i due hanno trascorso un weekend romantico in un luogo assolato e il calciatore ha fatto una romantica dedica a sua moglie.

Wanda Nara e Mauro Icardi

Dopo il clamore suscitato dal tradimento con Eugenia Suarez (da parte di Mauro Icardi), Wanda Nara e suo marito sembrano aver ritrovato la serenità. In occasione delle festività natalizie i due sono partiti per una vacanza e sui social il calciatore ha scritto a sua moglie: “Il mio regalo di Natale”, e ancora: “Una notte speciale con una persona speciale. Che orgoglio poter condividere questo momento al tuo fianco”.

La showgirl non ha commentato il messaggio di suo marito ma a quanto pare i due avrebbero ormai archiviato la loro crisi.

Wanda Nara e Mauro Icardi: il tradimento

Nelle scorse settimane era stata la stessa showgirl a svelare di aver praticamente scoperto che suo marito la tradisse. Più tardi è anche emerso il nome “dell’altra”, ossia la modella argentina Eugenia “China” Suarez, con cui Icardi avrebbe avuto un incontro segreto in un hotel di Parigi. In un primo momento Wanda Nara sembrava intenzionata a chiedere il divorzio ma, a seguire, ci avrebbe ripensato.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la vita privata

Mauro Icardi ha fatto di tutto per farsi perdonare dalla moglie (compreso regalarle una borsa a dir poco costosa). I due hanno avuto insieme due figlie, ma Wanda Nara è madre anche di tre bambini nati dalla sua precedente unione con Maxi Lopez. La showgirl in passato ha dichiarato che lei avrebbe voluto avere un altro figlio con Icardi, che però non sarebbe stato d’accordo.

Al momento in tanti si chiedono se la coppia allargherà davvero la famiglia e se la loro unione sia destinata a durare.