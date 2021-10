Mauro Icardi pubblica scatto hot con Wanda e poi cancella tutto

Le parole di Mauro Icardi pubblicate e poi cancellate: "Quando sei in ‘mood single’ su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono".

Mauro Icardi aveva pubblicato sui social una foto intima ritraente lui e la moglie Wanda Nara a letto. Il post era corredato dalla seguente didascalia: “Quando sei in ‘mood single’ su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono! Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro”.

I due sembrano alternare momenti di tregua a quelli di tensione. La crisi non pare essere destinata a terminare in tempi brevi; proseguono le frecciatine tra marito e moglie.

Mauro Icardi: la storia cancellata

Come informa Leggo, la storia è rimasta online solo per alcuni minuti, poiché Mauro Icardi l’ha poi cancellata. Quei pochi minuti sono tuttavia bastati per far sì che la foto in cui il giocatore del PSG appare assieme alla moglie Wanda Nara, fosse vista da numerosi follower.

Mauro Icardi voleva un rapporto aperto

Dopo le recenti frecciatine, sembrava che tra Mauro Icardi e Wanda Nara fosse tornata la pace. I litigi sarebbero iniziati quando Icardi avrebbe deciso di avere con la moglie una relazione più “aperta”. Wanda, scoprendo una chat tra Mauro e un’altra donna, si è infuriata, sfogando la sua rabbia proprio sui social network.

Mauro Icardi e Wanda Nara: litigi non ancora finiti

La burrasca tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra essere passata, ma il nuovo gesto da parte del calciatore sembra far capire che non sia così.

Come è possibile accorgersi da Instagram, Mauro ha smesso di seguire la moglie.