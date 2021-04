Mauro Icardi su Wanda Nara: l’infelice post che sdegna i fan

Un recente post pubblicato da Mauro Icardi sulla moglie Wanda Nara ha scatenato la furia dei fan: ecco cos'è successo nel dettaglio

Wanda Nara e Mauro Icardi si mostrano spesso e volentieri sopra le righe, forse per far parlare di sé e non veder scemare la propria visibilità. Tuttavia di recente l’ex protagonista dell’Inter, oggi al Psg, ha dato suo malgrado adito a nuovi commenti pubblicando una foto che lo vede vicino alla popolare moglie e al loro cane.

Sarebbe tutto nella norma, se non fosse per la didascalia aggiunta a fianco dell’immagine, composta da parole che hanno letteralmente scatenato le ire dei fan.

Ma cos’ha scritto Mauro Icardi di così particolarmente fastidioso? Nella sua lingua madre, ossia lo spagnolo, il bomber argentino ha messo nero su bianco: “Mi Perro y mi Perra”. Il suo gesto d’affetto si è così immediatamente tramutato in una frase di pessimo gusto se tradotta letteralmente in italiano.

“Il mio cane e la mia cagna” è stata di fatto la versione letterale che ha gettato discredito sull’attaccante sudamericano, in difesa del quale si sono schierati subito molti utenti, senza tuttavia trovar credito.

L’errore di Mauro Icardi, quasi certamente involontario, gli si è pertanto rivoltato contro, dimenticando forse di averlo condiviso su un profilo Instagram che conta quasi 7 milioni di fan. Anche la consorte Wanda Nara ha al suo attivo 7 milioni e mezzo di follower, pertanto era inevitabile che qualcuno si accorgesse di questa tremenda cantonata.