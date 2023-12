Mauro Pinel: a Jesolo il pasticcere ispiratore di carriere

Roma, 4 dic. (askanews) – Da un piccolo laboratorio di pasticceria a Jesolo è nato un esempio di dedizione e passione che ha ispirato molti a riconsiderare il proprio percorso professionale. Mauro Pinel, il maestro pasticcere dietro a questa storia, ha condiviso come la sua scelta di alzarsi alle 04:00 del mattino per guadagnarsi il pane quotidiano abbia influenzato non solo la sua squadra, ma anche altri professionisti.

Pinel, ambasciatore del buon gusto italiano, ha raccontato come l’entusiasmo per la pasticceria abbia contagiato anche coloro che avevano intrapreso strade diverse nella vita. “Ci sono situazioni che fanno riflettere chi magari ha intrapreso uno studio affrettato e si ritrova con una formazione che non sente propria. In tarda età, cercano lavori che portino soddisfazioni”, spiega.

Il pasticciere ha sottolineato come abbia avuto esperienze di assumere persone laureate nel suo laboratorio, dimostrando che la passione per la pasticceria non ha limiti di età.

Pinel è anche ambasciatore nel mondo del buon gusto italiano. Questo cambio di direzione professionale ha creato una comunità in cui professionisti provenienti da tutto il mondo condividono idee e partecipano a corsi di aggiornamento. “È una continua crescita per tutti noi”, afferma Pinel.

Il periodo natalizio si avvicina, e il laboratorio di Pinel è pronto ad abbracciare le nuove tendenze. “La tendenza rimane nel tema Natale, e ogni anno inseriamo nuovi prodotti con farciture diverse”, spiega. Negli ultimi anni, il panettone al pistacchio ha guadagnato popolarità, e il laboratorio ha risposto alle richieste introducendo due varianti: una al pistacchio e una al cioccolato. “Cerchiamo di accontentare il palato di tutti. Abbiamo già ricevuto richieste da aziende che vogliono i nostri prodotti, e questo ci fa molto piacere”, aggiunge con soddisfazione.

Il laboratorio di pasticceria di Jesolo, inizialmente noto per la dedizione dei suoi giovani collaboratori, si è trasformato in una fucina di ispirazione per coloro che cercano un cambiamento nella propria carriera. La storia di Mauro Pinel e del suo team dimostra che la passione e il coraggio possono portare a risultati straordinari, spingendo altri a seguire la propria strada dolcemente deliziosa.