Max Angioni rivela: "Ecco cosa fa Belen dietro le quinte de Le Iene"

Max Angioni ha assunto da poco il ruolo di co-conduttore de “Le Iene” al fianco della showgirl argentina Belen Rodriguez. Di recente, Angioni ha rivelato alcune curiosità sulla collega ed in particolare su cosa è solita fare dietro le quinte del programma.

Max Angioni è entrato da poco a far parte della grande famiglia de “Le Iene” ed in particolare ha sostituito Teo Mammuccari nel ruolo di co-conduttore del programma insieme a Belen Rodriguez.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più, Angioni ha speso delle bellissime parole nei confronti della collega ed in particolare ecco cos’ha rivelato sul rapporto che si è instaurato:

Nell’intervista rilasciata al settimanale Di Più, Max Angioni non ha soltanto parlato del rapporto che si è instaurato con Belen Rodriguez, ma ha anche rivelato che cosa è solita fare la showgirl argentina dietro le quinte de “Le Iene”. Ecco che cos’ha dichiarato a riguardo:

“Quando arrivano in studio degli estranaei, si presenta a tutti porgendo la mano come se non la conoscesse nessuno. È unica anche nel suo modo di essere educata ed umile. Un esempio”.