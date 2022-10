Max Bertolani parla di Mark Caltagirone a Pomeriggio 5: “Rubata l’identità di un mio amico”

"Ho amato veramente Pamela Prati. La donna che conosco io non è quella nella casa del Grande Fratello Vip", ha dichiarato Max Bertolani.

Il caso di Mark Caltagirone continua a infiammare i programmi televisivi. A Pomeriggio 5 è tornato a parlare Max Bertolani, ex di Pamela Prati, che ha definito la showgirl, concorrente al Grande Fratello Vip, “un fantasma”.

Max Bertolani parla di Pamela Prati: “La persona nella casa è un fantasma”

“Questa persona non esiste. La donna che conosco io, non è quella nella casa. Si sta rendendo ridicola davanti a milioni di persone, con me ha fatto un putiferio, con questo fantasma si ridicolizza, non capisco”, ha dichiarato Max Bertolani.

Bertolani e Pamela Prati hanno avuto una relazione dirata tre anni. “L’ho veramente amata questa donna. Anche io all’epoca mi ritrovai in un matrimonio con lei. L’ho saputo per caso, perché era uscita una copertina di noi due sposati.

E la chiamai dicendo: ‘Ma perché mi ridicolizzi?’ Poi, poco dopo la storia finì. Quando feci un comunicato io oltre venti anni fa scoppiò un putiferio, forse perché non si concepiva che uno sconosciuto potesse lasciare la donna famosa“, ha detto Bertolani.

“Per il profilo di Mark Caltagirone, è stata rubata l’identità di un mio amico”

Max Bertolani ha anche rivelato come l’identità di un suo amico sia stata rubata per creare un profilo a nome di Mark Caltagirone.

“Tempo fa rubarono l’identità a un mio amico, Marco Di Carlo, che giocava in squadra con me e la usarono per aprire un profilo a nome Mark Caltagirone. Quando sono stato coinvolto nella questione di Mark, Pamela mi ha telefonato arrabbiata nera e mi sono beccato anche una querela, nonostante mi fossi espresso in suo favore“, ha raccontato.