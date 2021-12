Max Biaggi: la prima foto social con la sua nuova fiamma Francesca

In coppia con Francesca Semenza da circa un anno, Max Biaggi ha deciso solo adesso di rendere pubblica la loro relazione

Stanno insieme dall’estate del 2020, ma Max Biaggi e Francesca Semenza hanno voluto aspettare fino a oggi prima di uscire allo scoperto. L’ufficializzazione social del loro amore è difatti giunta nelle scorse ore, in occasione del compleanno della giovane donna.

L’ex motociclista ha così postato su Instagram il loro primo scatto insieme, presentando di fatto la sua nuova compagna ai tanti fan e ammiratori di vecchia data.

Max Biaggi presenta la sua nuova compagna

La scatto dolce e semplice vede i due protagonisti abbracciati, senza troppi artifici né dimostrazioni eccessive. Max Biaggi ha così deciso di uscire allo scoperto con Francesca dopo mesi in cui il loro amore era già noto ad amici e conoscenti più intimi.

La discrezione mostrata è stata scelta soprattuto per proteggere la coppia dal gossip martoriante, così com’era successo ai tempi della relazione con la cantante Bianca Atzei. La loro storia e la conseguente rottura tennero difatti banco per molte settimane sulle pagine dei principali magazine nazionali di cronaca rosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Biaggi (@maxbiaggiofficial)

Max Biaggi e Francesca Semenza sono evidentemente innamorati, ma hanno scelto di vivere il loro sentimento con estrema riservatezza. Francesca ha appena compiuto 28 anni, mentre Max ne ha 50. Lei vive a Milano e lui a Montecarlo, ma questi fattori non sembrano essere per loro un problema. La giovane influencer è peraltro già mamma di Leon di 5 anni, che si chiama come il secondogenito di Biaggi avuto dalla sua ex moglie Eleonora Pedron.