Max Biaggi si confessa: "Sono solo, metà del mio cuore è di Eleonora"

Max Biaggi ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con l’ex compagna, Eleonora Pedron, madre dei suoi due figli.

Max Biaggi: il rapporto con Eleonora Pedron

Dopo la loro separazione, Max Biaggi ed Eleonora Pedron hanno cercato di mantenere rapporti pacifici per il bene dei loro due figli, Ines Angelica e Alexander Leon. Oggi, nonostante i due conducano vite separate (Eleonora Pedron è legata all’attore Fabio Troiano) lei e Biaggi continuano a mantener uno splendido rapporto e l’ex pilota ha detto:

“Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene”, ha dichiarato Biaggi che ha anche specificato di non aver fatto voto di castità. “Ma no, affatto. Ho le mie frequentazioni, però ora davanti a me c’è un focus preciso: l’amore per i miei figli e la loro crescita. Se in futuro avrò esigenze diverse, le affronterò”, ha affermato. Ci saranno ulteriori sviluppi per quanto riguarda la sua vita privata in futuro? In tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più.