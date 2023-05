Max Pezzali annuncia Il Circo Max il 2 settembre a Roma

Roma, 25 mag. (askanews) – È l’indiscusso protagonista di questa stagione live italiana Max Pezzali, ha saputo arrivare al cuore del pubblico raccogliendo un successo con oltre 30 date interamente Sold Out che lui definisce inaspettato. “Non mi aspettavo un successo simile, non mi aspettavo di poter riempire un San Siro, ne ho riempiti due, e non mi aspettavo che dopo due stadi la gente tornasse a sentirmi nei palazzetti e non mi aspettavo che fosse possibile arrivare a una location così prestigiosa come il Circo Massimo”.

Con tanti amici, tra cui Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, Lazza, Sangiovanni, Paola & Chiara, sarà il 2 settembre al Circo Massimo.

“E’ una stagione di regali da parte della vita che dopo 30anni mi sta dando dei regali non meritati ma estremamente divertenti e questo circo massimo sarà la ciliegina la chiusura di questa stagione memorabile e quindi cercherò di dare il massimo e di creare una festa il più divertente possibile per tutti”

E’ capace di coinvolgere in maniera trasversale intere generazioni, i live di Max che hanno qualcosa di magico e unico, con una ricetta speciale.

“E’ la coralità, a un certo punto cantano tutti in coro insieme a me, e il fatto che io canti o non canti è irrilevante. È come se tutti aspettassero di cantare come se fosse un rituale liberatorio collettivo”.

Il Circo Max sarà l’occasione di riascoltare e cantare tutti i successi dagli 883 in poi che hanno raccontato tre generazioni di eterni giovani.