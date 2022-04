"Veicoli armati, camion con rimorchi di artiglieria e attrezzatura di supporto": Maxar Technologies individua un convoglio russo ad est di Kharkiv

Ripartono i movimenti delle truppe di Mosca verso l’Ucraina e lo fanno secondo direttrici che all’inizio sembravano dare ragione a Volodymyr Zelensky che non crede affatto alla “rinuncia” a Kiev da parte delle truppe della Federazione: Maxar Technologies ha infatti individuato un convoglio russo ad est di Kharkiv che sembrava non avere altra spiegazione se non quella di una ripresa delle attività offensive nel quadrante nord orientale dell’Ucraina, quello che oggi viene definito “free” da attenzioni tattiche e strategiche di Mosca.

Un convoglio russo ad est di Kharkiv

Poi invece si è notato che la colonna ha una direzione di gradiente che porta a sud. Le immagini diffuse da Maxar mostrano una colonna corazzata e motorizzata che avanza lungo la direttrice est-ovest-sud e quelle immagini hanno subito riportato alla mente quelle del grande convoglio che nei primi giorni dell’invasione venne spazzato via dagli ucraini prima che arrivasse a cinturare del tutto la capitale.

Da Velkyi Burluk verso il sud dell’Ucraina

A dare notizia delle immagini Maxar è stata la Cnn, che spiega come le immagini, raccolte e analizzate da Maxar Technologies, relative all’8 aprile, mostrano un convoglio militare lungo circa 12 km. La colonna sarebbe in movimento verso sud attraverso la cittadina di Velkyi Burluk, a est di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Le immagini mostrano un convoglio composto di “veicoli armati, camion con rimorchi di artiglieria e attrezzatura di supporto”.