Maxi incendio in un deposito di vernici alle porte di Roma

Roma, 16 mag. (askanews) – Ci sono volute circa quattro ore per spegnere il vasto incendio che si è sviluppato nella zona industriale di Monterotondo, alle porte di Roma in prossimità della periferia Nord della capitale. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un capannone per lo stoccaggio di vernici di circa 2.000 metri quadri.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, ma la nube di fumo si è vista fino alla zona Est della Capitale.

Un’ordinanza del sindaco di Monterotondo ha raccomandato alla popolazione di tenere chiuse le finestre e la “massima prudenza”.

Al momento le prime verifiche hanno escluso possibili cause dolose. Nelle prossime ore gli investigatori dei vigili del fuoco trasmetteranno alla Procura di Tivoli una prima informativa sulla vicenda. Allo stato, il rogo ha avuto origine per “cause imprecisate”.