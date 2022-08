Maxi incidente a Ferragosto, coinvolti due bus, un tir e sei auto: almeno un morto

Maxi incidente sull'autostrada A1, nella notte di Ferragosto. Sono rimasti coinvolti due bus, un tir e sei auto e il bilancio è di almeno un morto.

Nella notte di Ferragosto è avvenuto un terribile incidente sul tratto autostradale A1, subito dopo l’uscita di Scandicci. Sono rimasti coinvolti due autobus da granturismo, tamponati da un mezzo pesante, e altre sei macchine.

Poco dopo l’una di notte, sul tratto autostradale A1, dopo l’uscita di Scandicci, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autobus da granturismo, che sono stati tamponati da un mezzo pesante. Nello scontro, a causa dei detriti sulla carreggiata, sono rimaste coinvolte diverse auto che sopraggiungevano, con rottura di serbatoi di carburante e rottura di pneumatici. A bordo degli autobus viaggiavano diversi immigrati accolti presso il centro di accoglienza di Lampedusa e in trasferimento verso altri centri, che sono rimasti feriti.

Sono state soccorse e portate in ospedale circa 15 persone. Purtroppo per il conducente del tir è stato constatato il decesso.

Disagi alla circolazione

L’incidente ha portato diversi disagi per la circolazione, ma fortunatamente in mattinata si è riaperto il tratto tra Firenze Scandicci e il bivio con l’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, in direzione Bologna. Sul posto nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano.

I Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e garantito la sicurezza della strada. La carreggiata è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso.