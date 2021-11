Maxi incidente fra 5 veicoli, 70enne muore dopo essere andato a trovare sua figlia

Maxi incidente fra 5 veicoli, 70enne muore sull’autostrada A4 Brescia-Padova dopo essere andato a trovare una delle figlie fuori dall'Italia

Maxi incidente stradale nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 novembre, fra 5 veicoli sull’autostrada A4 Brescia-Padova, nei pressi del casello di Soave-San Bonifacio: 70enne muore dopo essere andato a trovare sua figlia.

Quell’inferno di lamiere contorte è costato la vita ad un automobilista originario della Moldavia, Condrache Dumitrache, il cui veicolo ha avuto la peggio nello schianto che si è verificato intorno alle 14.30 in direzione di Montebello.

Il sinistro che ha visto i cinque veicoli coinvolti ed almeno altri tre feriti di cui due in maniera lieve ed un terzo ricoverato in codice giallo ha determinato code fino a 20 chilometri, code che sono state segnalate dal sito del tronco autostradale che fa capo operativo al tratto Brescia-Padova.

Sul posto mezzi di soccorso su ruota, più un elicottero del 118, squadre del 115 ed unità della Polizia Stradale, Sottosezione Autostrade.

Ad avere la peggio è stato il 70enne che risiedeva a Padova. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e ad estrarre le persone coinvolte dagli abitacoli. I media locali che hanno dato la new del tremendo incidente hanno spiegato che Dumitrache era di ritorno dalla Svizzera, dove si era recato per andare a trovare una delle sue due figlie.