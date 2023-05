Incidente sulla A10, otto mezzi si scontrano in galleria Autofiori

Alcune automobili, un tir, una betoniera e un'autocisterna sono rimasti coinvolti in un incidente in galleria Autofiori

L’incidente è avvenuto in una galleria sull’autostrada A10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia nella mattinata di oggi, martedì 30 Maggio. Nel sinistro sono rimasti coinvolti cinque mezzi pesanti e tre automobili.

In totale sono 8 i veicoli coinvolti nel maxi incidente che è avvenuto oggi: cinque dei quali sono mezzi pesanti (fra tir, e una betoniera e un’autocisterna) e altri tre sono automobili. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra che il sinistro sia accaduto in un tratto a doppio senso di marcia nella galleria Autofiori.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni di salute delle persone coinvolte

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che si stanno occupando di mettere in sicurezza la zona. I medici del 118, invece, hanno offerto assistenza alle persone coinvolte: in particolare ad un uomo che è rimasto lievemente ferito. I carabinieri hanno chiuso il tratto di strada e hanno veicolato il traffico degli altri mezzi che stavano sopraggiungendo nella stessa direzione: si registrano code fino a 6 chilometri.