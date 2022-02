Maxi multa per Zouma del West Ham che ha maltrattato un gatto

Roma, 9 feb. (askanews) – Maxi multa per Kurt Zouma, il difensore del West Ham e della nazionale francese travolto da un’ondata di polemiche dopo che sui social è diventato virale un video pubblicato dal tabloid The Sun, che lo mostra prendere a calci e schiaffeggiare uno dei suoi gatti. La squadra inglese ha annunciato di avergli inflitto la massima sanzione possibile; il giocatore ha anche perso il suo contratto con la Adidas.

Il gatto sarebbe in buone condizioni; in ogni caso la Rspca cioé la Protezione animali in Inghilterra e Galles ha prelevato entrambi i felini che erano a casa di Zouma e li tratterrà mentre l’indagine va avanti.