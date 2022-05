Maxi operazione anti-droga in provincia di Matera: 19 le misure cautelari

Nella giornata di mercoledì 18 maggio, i Carabinieri di Pisticci e Matera hanno eseguito 19 misure cautelari in un'operazione di traffico di droga.

Nella mattinata di mercoledì 18 maggio, i Carabinieri delle compagnie di Pisticci e Matera, con il coordinamento del Dda di Potenza, hanno dato il via ad una maxi esecuzione di misure cautelari destinata a 19 persone che sono state accusate, a vario titolo, di aver fatto parte di un’associazione di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti come hashish, marijuana e cocaina.

Tale associazione – si legge da Materalfe.it – ha anche l’aggravante di essere armata e di impiegare il metodo mafioso.

L’operazione anti-droga parte da Matera

L’operazione che ha riguardato la provincia di Matera si è ben presto estesa in altre province come Bari, Roma o ancora Taranto. Impiegati inoltre circa un centinaio di Carabinieri e con loro le unità cinofile di Tito Scalo e Modugno. Il gruppo del quale facevano parte gli indagati oltre che in Basilicata, si muoveva tra le zone di Bernalda, Marconia di Pisticci e Scanzano Jonico.

I sequestri disposti dai Carabinieri

Nel frattempo i Carabinieri hanno disposto il sequestro, oltre che di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana), anche di circa una ventina di candelotti esplosivi e denaro in contante. Delle 19 persone – riporta sempre la testata locale – 10 si troverebbero in carcere, sette agli arresti domiciliari. Infine le restanti due sarebbero state sottoposte a obbligo di dimora nella città di residenza.