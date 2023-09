Maxi operazione con 400 agenti di Polizia in diverse città pugliesi

Bari, 29 set. (askanews) – Maxi operazione della Polizia in Puglia che ha visto coinvolti oltre 400 agenti in centri ad alta densità criminale come Cerignola, Andria e Bitonto, dove è stato setacciato il territorio con perquisizioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali.

Durante l’operazione sono state arrestate 13 persone, mentre 15 sono state deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Sono state inoltre eseguite 127 perquisizioni domiciliari e 86 controlli ai sottoposti agli arresti domiciliari insieme a oltre 300 posti di controllo e 4 posti di blocco con più di diecimila persone controllate ed identificate. Sequestrate 3 pistole e 3 armi da taglio oltre a quasi un kilo di sostanze stupefacenti, occultate in cantine e terrazzi.