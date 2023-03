Maxi sciopero dei trasporti in Germania, paese nel caos

Francoforte, 27 mar. (askanews) – La Germania è paralizzata dal maxi-sciopero dei trasporti pubblici. Per 24 ore la circolazione aerea, ferroviaria, navale, è bloccata totalmente in almeno sette Laender. I sindacati hanno indetto questa grande mobilitazione che coinvolge circa 2,5 milioni i lavoratori per chiedere aumenti salariali contro il carovita dovuto all’inflazione galoppante e modifiche contrattuali.

“Stiamo scioperando per il 10% in più di stipendio, con un aumento di almeno 500 euro. Il tasso di inflazione in Germania è molto alto in questo momento ed è stato molto alto anche l’anno scorso e i nostri colleghi hanno bisogno di soldi per far quadrare i conti”, spiega questo sindacalista.

Massiccia l’adesione allo sciopero con pesanti disagi per chi si deve spostare. Sono interessati dallo stop dei voli almeno 380 mila passeggeri. In molte grandi città, il trasporto pubblico è interrotto. A Berlino la rete S Bahn, un insieme di tram e metro, è bloccata.