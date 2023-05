Home > Askanews > Maxi sequestro di foglie di coca in Bolivia, oltre 9 tonnellate Maxi sequestro di foglie di coca in Bolivia, oltre 9 tonnellate

La paz, 23 mag. (askanews) – In Bolivia una delle più importanti operazioni antidroga di sempre. Le autorità di La Paz hanno sequestrato circa 9,2 tonnellate di foglie di coca peruviana. Le foglie sigillate in 795 pacchetti sono state trovate in un camion che attraversava le Ande del Paese ed erano destinate al traffico di droga e alla vendita illegale. L’operazione è stata effettuata a metà della scorsa settimana, ma ne è stata data comunicazione ufficiale solo lunedì. Il Perù, secondo le Nazioni Unite, è tra i principali paesi produttori di coca e cocaina, insieme alla Colombia e alla Bolivia.

