Maxi truffa fondi Covid, raggirata anche Irene Pivetti: “È stato un colpo durissimo”

L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è uno dei privati cittadini rimasti vittima della maxi truffa sui fondi Covid dal valore di 21 milioni di euro, scoperta dalla Guardia di Finanza di Asti.

Maxi truffa fondi Covid, c’è anche Irene Pivetti tra le vittime del raggiro

Nella mattinata di giovedì 10 febbraio, la Guardia di Finanza di Asti eseguito 10 misure cautelari – delle quali 8 in carcere –, dopo aver scoperto una maxi truffa da 21 milioni di euro sui fondi Covid.

Nella truffa, è rimasta coinvolta anche l’ex presidente della Camera, Irene Pivetti. Sulla base delle informazioni riportate nella documentazione dell’inchiesta, infatti, è emerso che due degli indagati, “in concorso tra loro e previo concerto e offrendo false fideiussioni del valore di 15 e 20 mln nella trattativa con la società Only Italia Logistic per l’acquisto di 6.965.577 di mascherine facciali del tipo Kn95 e di 472.000 mascherine chirurgiche per un valore complessivo di 19.786.

815,60 euro, inducevano in errore Pivetti Irene, amministratore unico della società venditrice, sulla serietà dell’impegno negoziale assunto e sull’effettività dell’obbligazione presa in carico la di corrispondere il relativo prezzo garantito”.

Nei documenti, inoltre, è possibile anche leggere: “Infatti da fideiussioni false si procuravano l’ingiusto profitto ingente pari al valore della merce acquistata e non pagata, malgrado l’effettiva consegna negoziale documentate da fatture emesse a favore di una società bulgara amministrativa da un soggetto inesistente nel ruolo di acquirenti intermedio”.

Capi d’accusa e modalità di azione dell’organizzazione intercettata dalla GdF

Secondo quanto ricostruito dagli uomini della GdF, l’organizzazione che ha messo in atto la maxi truffa agiva tra Asti e le province di Milano, Monza, Lodi e Como, sfruttando false identità per ottenere finanziamenti e prestiti bancari per un “fondo di garanzia Covid”.

Gli indagati dovranno rispondere a numerosi capi di accusa tra cui l’indebita percezione di finanziamenti bancari attraverso società inesistenti o inattive, connessa al deposito di bilanci con dati inattendibili.

I finanziamenti bancari ammontano a 375.000 euro ed erano destinati al Fondo Garanzia Covid-19. Un altro capo d’accusa, poi, riguarda i danni ai privati con raggiro sia di fornitori, ai quali era stata ordinata merce non pagata per un importo totale di 20 milioni di euro, sia di finanziarie e istituti di credito, dai quali i truffatori hanno ricevuto circa 2 milioni di euro.

In merito alla maxi truffa Covid, gli inquirenti hanno spiegato: “La vicenda in danno della Only Italia Logistic di Irene Pivetti, truffa da 22 mln di euro, denota la insidiosità del fenomeno che, si ribadisce, per la parte oggi in esame, costituisce un segmento minimo della portata generale reale. Si tratta di un’associazione per delinquere perché è in essere una struttura organizzata, con la costante pianificazione dei delitti, dove ciascuno dei partecipi conosce l’appartenenza al gruppo con un proprio incarico, compiti e competenze”.

Irene Pivetti vittima della maxi truffa sui fondi Covid: “È stato un colpo durissimo”

La drammatica vicenda è stata commentata dalla diretta interessata. Contattata da AdnKronos, infatti, Irene Pivetti ha dichiarato: “Sono contenta, grande gratitudine per chi ha fatto questa indagine e spero si arrivi fino in fondo a scoprire tutte le pieghe perché sulla drammatica vicenda del Covid si è scatenata ogni genere di perversione e di porcherie – e ha aggiunto –. Quando ho scoperto di aver subito una truffa è stato un colpo durissimo, tra l’altro in un anno nel quale io già da innocente mi trovavo sotto indagine proprio per quelle vicende lì. In una situazione già molto difficile e dolorosa prendersi anche una truffa è stato molto pesante, però mi fa piacere che le indagini portino chiarezza“.

Infine, Irene Pivetti ha rivelato: “Per questa vicenda, avevo fatto una denuncia oltre un anno fa portando tutta la documentazione della truffa da me subita quindi sono molto contenta che le indagini vadano avanti, non conosco i dettagli ma spero si possa fare piena chiarezza, poi vedremo, certi danni non si ripagano“.