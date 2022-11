Maxi vincita grazie a un gratta e vinci da 20 euro: 5 milioni

La vincita è avvenuta in una tabaccheria di Chiuduno in provincia di Bergamo. Sconosciuta l'identità del fortunato.

Grazie a un gratta e vinci da 20 euro, ne ha vinti 5 milioni: è successo nella tabaccheria Brio di Chiuduno, in provincia di Bergamo.

L’identità del fortunato vincitore è sconosciuta. Il tagliando è stato acquistato il 19 ottobre 2022.

Ad annunciare la maxi vincita del gratta e vinci, la titolare della tabaccheria

Ad annunciare la vincita è stata la titolare della tabaccheria, Stefania Gugolati, che sui social ha scritto: “La nostra tabaccheria è troppo fortunata! E non è la prima volta che strappiamo sorrisi”. Pochi anni prima della vincita del 2022, infatti, un residente aveva vinto il premio di Win for life, ovvero una rendita di 3mila euro per 20 anni.

Diverse le maxi vincite in Lombardia

La Lombardia si conferma una regione fortunata. A Verano Brianza, in provincia di Monza e Brianza, nel giugno del 2022 erano stati vinti 2 milioni di euro grazie a un Maxi miliardario. A comunicarlo sempre il locale, il bar La vergine di via Comasina. Anche qui l’identità del vincitore è rimasta sconosciuta.

A Vaprio d’Adda, nella città metropolitana di Milano, il 28 dicembre 2021 un pensionato aveva invece vinto 5 milioni di euro.

Leggi anche: Caso Rossignoli, Roberto Burioni: “Era tutto in regola”. La replica di Selvaggia Lucarelli

Leggi anche: Cliente resta chiusa dentro la pizzeria mentre parla al cellulare: liberata dai carabinieri