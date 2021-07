Maxischermo e folla per l’ultimo saluto a Raffaella Carrà

Milano, 9 lug. (askanews) – Maxischermo e folla, fra cui amici, colleghi e tanta gente comune che la sentiva come una di famiglia, per l’ultimo saluto a Raffaella Carrà nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli. Un addio lungo e sentito quello per la regina della televisione italiana, dopo due giorni di camera ardente, con i funerali in Campidoglio.

Presenti istituzioni, dalla sindaca Virginia Raggi al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini e tanti colleghi, Michele Cucuzza, MIlly Carlucci, Carmen Russo e Enzo Paolo Turci, l’ad della Rai Fabrizio Salini.