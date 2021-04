La modella e attrice a luci rosse May Thai sta riscuotendo grande successo nel settore grazie alle sue pratiche piccanti ed estreme

Studiare e lavorare per May Thai non è mai stato un problema. La giovane attrice e modella ha le idee molto chiare nella vita: vuole continuare a lavorare sui set di film per adulti, ma allo stesso tempo vuole conseguire la sua amata laurea in Medicina.

A soli 23 anni è considerata un astro nascente nel settore a luci rosse, lavoro col quale riesce a pagarsi gli studi. Il suo sogno è quello di diventare chirurgo plastico.

La vita di May Thai

May Thai è un’attrice e modella italiana, nata a Trieste da madre Thailandese. Si è diplomata in un liceo classico ed è subito volata a Praga, odierna capitale del settore a luci rosse. è diventata prima modella “spinta”, poi si è cimentata nei set, che non ha mai più lasciato.

Ha raccontato che, a differenza di molte sue colleghe, non è partita gradualmente: si è destreggiata subito con le pratiche più piccati ed estreme. Lei si trova a suo agio con queste pericolose pratiche, le piacciono e addirittura per lei è un divertimento farle. Inoltre la ragazza sarebbe figlia d’arte: infatti anche la madre ha una carriera alle spalle nel settore a luci rosse.

L’intervista con Rocco Siffredi

Per la sua intensa espressività sul set è stata notata proprio da tutti, anche da Rocco Siffredi. L’attore la volle per un’intervista sul web, quando la Thai era appena atterrata nella bella Praga. Selle sue esperienze estreme sui set lei avrebbe detto a Rocco:

Ricevo molte critiche da parte degli addetti ai lavori, dicono che le mie pratiche sono poco professionali, estreme. Dovrei essere più classica e tradizionale per loro. Ma io sono contenta così e mi diverto pure sul set“.

Rocco al tempo la incoraggiò a non mollare, dicendole di continuare così per la sua strada!