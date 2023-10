Maya Talem presenta "The Goat": per promuovere i diritti delle ragazze

Roma, 30 ott. (askanews) – L’attrice italo-araba Maya Talem ha presentato ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, il film “The Goat” di Ilaria Borrelli che affronta il tema delle spose bambine nei paesi mediorientali. Tra gli interpreti internazionali nel cast ci sono anche il premio Oscar Mira Sorvino e John Savage.

Maya Talem ha spiegato: “Il film affronta un tema molto importante, quello degli abusi e delle spose bambine, racconta la storia di una ragazza orfana che viene costretta a un matrimonio violento; io interpreto la madre, la bambina resta incinta a soli 11 anni ed è costretta ad attraversare il deserto da sola portando con sè solo la sua capra”.

“Ho accettato subito il ruolo anche per la possibilità di affrontare questo tema, io sono italiana ma di origine araba e mi sento un ponte tra le due culture – ha aggiunto l’attrice – ho pensato che la mia voce potrebbe essere così potente da attraversare i confini culturali e promuovere i diritti delle ragazze, sperando in un cambiamento globale; per me garantire un futuro dignitoso per tutte le ragazze è un dovere universale, per questo abbiamo fatto sposare il progetto all’organizzazione umanitaria ActionAid, per rafforzare il nostro messaggio”.