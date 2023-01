Home > Video > Mayito Arcentales pronta al divorzio o crisi superata con il neo marito? Mayito Arcentales pronta al divorzio o crisi superata con il neo marito?

La loro storia è già finita? Se lo sono domandati a lungo i fan della coppia social formata dalla star di TikTok Mayito Arcentales e dal marito Vera Angel con il quale è di recente convolata a nozze. La star di TikTok si era infatti mostrata infuriata pochi minuti dopo il matrimonio quando il compagno, forse per il troppo alcol in corpo, ha baciato un ragazzo davanti a tutti. Tanto da far pensare al rischio di un divorzio lampo. Al momento tutto tace e non è chiaro se tra i due ci sia una crisi o se sia stata superata. Negli ultimi giorni la coppia si è mostrata comunque insieme, in viaggio, sia sui canali Instagram che sul profilo Tiktok.