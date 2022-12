Mazzette dal Qatar, moglie e figlia di Panzeri estradabili

Per lo scandalo delle mazzette dal Qatar la moglie e figlia di Antonio Panzeri sono estradabili, lo dice il giudice della Corte di Appello di Brescia su Maria Dolores Colleoni e su Silvia, congiunte del sindacalista ed ex eurodeputato arrestato per le presunte tangenti in ordine alla linea Ue sul Mondiali in Qatar.

Moglie e figlia di Panzeri estradabili

Ha scritto il giudice della Corte d’appello di Brescia Anna Dalla Libera nel provvedimento: “Non appaiono sussistere cause ostative alla consegna” al Belgio. L’atto è quello di convalida dell’arresto di Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri. Le due erano state fermate venerdì nell’abitazione di famiglia a Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo.

Il mandato di arresto europeo

Il tutto era avvenuto in esecuzione di un mandato di arresto europeo che aveva posto ai domiciliari le due donne.

Ma di cosa le si accusa? Di corruzione, riciclaggio e associazione per delinquere per fatti commessi dal 1 gennaio 2021 all’8 dicembre 2022. Intanto la Camera del Lavoro di Milano, di cui Antonio Panzeri è stato segretario generale dal 1995 al 2003, ha espresso “sdegno per la gravità dei fatti denunciati” nell’inchiesta di Bruxelles sulle tangenti in Qatar.