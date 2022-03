Mazzini: Fico, 'Europa suo orizzonte ideale, nazione non è sovranismo'**

Pisa, 10 mar. (Adnkronos) – "Oggi più che mai l'ideale mazziniano della fratellanza universale tra i popoli può infatti essere fonte d'ispirazione: nel pensiero e nell'azione. In particolare, l'Europa è stata l'orizzonte ideale a cui Mazzini ha guardato per tutta la sua vita, a partire da quando, appena ventinovenne, fondò a Berna la Giovine Europa, il primo progetto politico per l'unità di tutto il continente".

Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo a Pisa all'apertura delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della morte di Giuseppe Mazzini.

"Nella sua ottica -ha proseguito- l'Europa era la patria della libertà e della democrazia, la frontiera della civiltà e del progresso, a cui ciascuna nazione sarebbe stata chiamata a dare il suo contributo. L'unificazione nazionale era quindi per lui il presupposto perché l'Italia partecipasse a pieno titolo alla più ampia comunità europea.

Per Mazzini, il Risorgimento non consisteva soltanto nel compimento dell'unità territoriale dell'Italia, ma avrebbe dovuto formare la coscienza nazionale degli italiani e metterli in condizione di parità con gli altri popoli europei".

"L'idea mazziniana della nazione configura una formazione storica che affonda le sue radici nella cultura e non si contrappone alle altre nazioni, ma anzi punta al loro affratellamento. Questo insegnamento -ha concluso Fico- ha ispirato la vocazione europeista dell'Italia, ponendosi in contrasto con il nazionalismo e il sovranismo".