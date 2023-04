Mazzoncini (A2A): "Al lavoro su più fronti"

Brescia, 6 apr. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando su tutti i fronti: da un lato sulla parte dell’elettrificazione, come la generazione di energia rinnovabile, il potenziamento della rete elettrica e delle infrastrutture di ricarica. Dall’altro sul biometano e sull’idrogeno, altr...

Brescia, 6 apr. (Adnkronos) – "Stiamo lavorando su tutti i fronti: da un lato sulla parte dell’elettrificazione, come la generazione di energia rinnovabile, il potenziamento della rete elettrica e delle infrastrutture di ricarica. Dall’altro sul biometano e sull’idrogeno, altri carburanti che verranno utilizzati, soprattutto per i mezzi pesanti come camion, autobus e treni”. Così l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini, a margine dell’inaugurazione della prima serie di colonnine City Plug installate a Brescia con design firmato da Giugiaro Architettura.

Le City Plug, interamente ideate da A2A, puntano a favorire la diffusione di un nuovo modello con erogazione di energia a bassa tensione (fino a 7,4 kW per presa). A fronte di automobilisti con esigenze diverse, A2A offre un’idea all’avanguardia, capace di rispondere ad ogni tipo di necessità. “Ci stiamo occupando sia di garantire alta potenza, in tutto il territorio italiano, agli automobilisti che percorrono lunghe tratte, sia di installare le City Plug in ambito urbano. Sarà una piccola rivoluzione copernicana nell'infrastruttura di ricarica”, ha concluso Mazzoncini.